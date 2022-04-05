Savaş yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar fuhuş çetelerinin radarına girdi

Rusya-Ukrayna savaşı yürek sızlatan kayıpların yanında geride kalanlar için kabus gibi bir yaşamın başlangıcı oldu. Bombardımandan kaçmak için ülkelerini terk eden 4 milyon Ukraynalı çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteci kadınlar Avrupa'daki fuhuş çetelerinin hedefi haline geldi.

Güvenli bir hayat ümidiyle Batı Avrupa ülkelerine giden pek çok Ukraynalı kadın, fuhuş çetelerinin kan donduran tuzaklarıyla mücadele ediyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; o kadınlardan biri de 30 yaşındaki Julia Skubenko... Ülkesindeki savaştan kaçıp soluğu İngiltere'de almak isteyen Skubenko, kendisine burada kalacak güvenli bir yer bulmak için Facebook gruplarına üye oldu.

TEK İSTEĞİ GÜVENLİ BİR YER BULMAKTI

Ülkesinde yaşanan insanlık dramının ardından Facebook'ta kendini tanıtan Skubenko, diğer sosyal medya hesaplarını, hatta cep telefonu numarasını dahi paylaştı. İstediği tek şey kendine güvenli bir yer bulmaktı. Ama işler hiç de beklediği gibi gitmedi.