Savaş yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı kadınlar fuhuş çetelerinin radarına girdi
Rus güçlerine işgal hareketine başlamasının ardından birçok Ukraynalı kadın ülkelerini terk etmeye mecbur kaldı. Savaştan kaçarak Avrupa ülkelerine giden Ukraynalı kadınlar, Batı’daki fuhuş çetelerinin hedefi oldu. Fuhuş çetelerinin mide bulandıran tuzaklarıyla mücadele etmeye çalışan kadınlara son darbe İngiltere'den geldi. İngiliz devletinin Ukraynalı mültecilere evini açan vatandaşlarına ayda 350 sterlin destek vereceğini açıklamasının akabinde, Ukraynalı kadınlar taciz mesajlarından kaçamıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı yürek sızlatan kayıpların yanında geride kalanlar için kabus gibi bir yaşamın başlangıcı oldu. Bombardımandan kaçmak için ülkelerini terk eden 4 milyon Ukraynalı çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteci kadınlar Avrupa'daki fuhuş çetelerinin hedefi haline geldi.
Güvenli bir hayat ümidiyle Batı Avrupa ülkelerine giden pek çok Ukraynalı kadın, fuhuş çetelerinin kan donduran tuzaklarıyla mücadele ediyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; o kadınlardan biri de 30 yaşındaki Julia Skubenko... Ülkesindeki savaştan kaçıp soluğu İngiltere'de almak isteyen Skubenko, kendisine burada kalacak güvenli bir yer bulmak için Facebook gruplarına üye oldu.
TEK İSTEĞİ GÜVENLİ BİR YER BULMAKTI
Ülkesinde yaşanan insanlık dramının ardından Facebook'ta kendini tanıtan Skubenko, diğer sosyal medya hesaplarını, hatta cep telefonu numarasını dahi paylaştı. İstediği tek şey kendine güvenli bir yer bulmaktı. Ama işler hiç de beklediği gibi gitmedi.
"BUNU YAPMAM GEREKİYOR"
18 bin üyesi olan Facebook grubunda kendini tanıtan Skubenko, yazdığı mesajında duygularını dile getirdi. "Bir gün İngiltere'ye taşınmak zorunda kalacağımı asla hayal etmezdim ama bunu yapmam gerekiyor, hayata yeniden başlamam gerekiyor" diyerek başladığı mesajında kendi hayat hikâyesini anlattı. Mesajında, yoksul bir köyde doğduğunu, büyüdüğünde ülkesinin başkenti Kiev'e taşındığını ve burada bir temizlik işinde çalışmaya başladığını hatta kendi işini kurduğunu bile anlattı genç kadın.
GELEN MESAJLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Hayata yeniden başlamak için İngiltere'ye taşınmak istediğini paylaşan Skubenko, mesajında ata binmeyi, dans etmeyi ve kitap okumayı çok sevdiğini bile yazdı. 30 yaşındaki genç kadının sadece kendini ve hayat hikayesini anlattığı bu mesaj büyük bir ilgi gördü ama aldığı mesajlar hiç de beklediği gibi değildi.
"KADINLARIN YAŞADIĞI EVLERDE KALMAK İSTİYORUM"
Hayata yeniden başlamak için kendine kalacak güvenli bir yer arayan Julia Skubenko'ya pek çok erkek mesaj attı. Bu mesajların birçoğu genç kadında derin hayal kırıklığı yaratacak cinstendi. Kısa bir sürede genç kadının mesaj kutusu "Benimle evlen" diyen, tacize varacak kadar çirkinleşen mesajlarla dolup taştı. Julia Skubenko, bu mesajların her birine tek tek cevap verdi. Kendisine gelen evlilik tekliflerinin hepsine, "Ben kadınların yaşadığı evlerde kalmak istiyorum" diyen Skubenko, zengin bir iş insanının attığı mesaj karşısında ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"SENİNLE BİR AİLE KURABİLİRDİK"
Skubenko, ısrarcı tutumlar sergileyen bu adamın kendisine "Ne yazık... Seninle bir aile kurabilirdik" dediğini kaydeden genç kadın, bir petrol şirketine hatta bankaya sahip olduğunu iddia eden erkek sosyal medya kullanıcılarının kendisine 'özel asistanlık' teklifinde bulunduğunu söyledi. Skubenko, yaşadığı hayal kırıklığını, "Bütün bunlar yalnızca içimdeki tüm acıya rağmen yüzümde gülümsemeyle kendi hayat hikâyemi anlattığım bir paylaşım sonrasında yaşandı. Ülkemdeki kızlar için, Ukraynalı kadınlar için büyük bir endişe içindeyim" diye paylaştı.
Skubenko, pek çok çirkin mesajdan sonra tam da ümidini kaybettiği bir anda kendisine güvenli bir ev buldu. Ancak diğer Ukraynalı kadınlar onun kadar şanslı değil. Julia Skubenko gibi pek çok Ukraynalı kadının sosyal medyada tacize varan mesajlarla karşılaştığı düşünülüyor. Bu düşünceyi besleyen en önemli sebep ise İngiltere'nin başlattığı yeni vize programı. Ukraynalı mültecilere kapılarını açma konusunda yavaş hareket etmekle eleştirilen İngiliz hükümeti geçtiğimiz günlerde daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesi için yeni bir vize programı başlattığını duyurmuştu.
Yeni vize programı kapsamında evlerini Ukraynalı mültecilere açan İngiliz vatandaşlarına ayda 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 750 TL) destek verileceği açıklanmıştı. İngiliz hükümetinin vize planı uzmanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ukraynalı mültecilere kapıların açılmasını doğru bulan ancak bu planla birlikte pek çok suistimalin yaşanacağını savunan uzmanlar, pek çok savunmasız Ukraynalı mültecinin fuhuş çetelerinin hedefi haline geleceği konusunda uyarıda bulundu.
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