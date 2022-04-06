ABD'den İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'a çağrı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde "bölgede tansiyonun artırılmaması" ve "barış görüşmelerine öncelik verilmesi" çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamaya göre Blinken, her iki isimle görüşmesinde de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını ve bu durumu kabul etmediklerini dile getirdi.
Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sükûnet, tansiyonun artırılmaması ve diplomasinin işletilmesine vurgu yaparak hem Aliyev, hem de Paşinyan'a "iki ülke arasındaki barış görüşmelerine öncelik verilmesi" konusunda teşvikte bulundu.
Aliyev ile Paşinyan arasında 6 Nisan'da yapılması planlanan görüşmenin önemine işaret eden Blinken, ABD'nin her iki ülkeye de diplomatik anlamda her konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Geçen haftaki açıklamasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaları gerektiğini belirterek "Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan da kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerinin derhal başlatılmasına hazır olduklarını açıklamıştı.
Aliyev ile Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün görüşmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?