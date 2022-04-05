05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez: 25 Rus diplomat sınır dışı edildi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez: 25 Rus diplomat sınır dışı edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez: 25 Rus diplomat sınır dışı edildi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez yaptığı açıklamada, 25 Rus diplomatın İspanya’nın güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle ve Rus askerlerinin Ukrayna’da işledikleri savaş suçlarına yanıt vermek amacıyla İspanya hükümetinin kararıyla sınır dışı edildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA