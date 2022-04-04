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Ermenistan Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor! Mevzilere ateş açıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Ermenistan Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor! Mevzilere ateş açıldı

Son dakika haberi...Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

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