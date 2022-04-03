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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, ABD'nin Sacramento kentinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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