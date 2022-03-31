Son dakika: Rusya'dan Avrupa Birliği'ne misilleme
Son dakika... Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile Avrupa arasında bağlar iyice kopuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
Ukrayna operasyonu sonrası ABD ve Avrupa'dan gelen yaptırımlarla büyük baskıya uğrayan Rusya'dan Avrupa'ya karşı flaş bir adım geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
PUTIN'DEN "GAZ" HAMLESİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi dün imzaladı.
Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem bugün itibarıyla devreye girdi.
Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları gerekirken, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.
Söz konusu kararname doğrultusunda, Batılı ülkelerin ödemelerini dövizle yapmaya devam edeceği ancak ödemelerin Gazprombank'ta açılacak hesaba yapılması gerektiği için yalnızca prosedürlerde değişiklik yaşanacağı öngörülüyor.
Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.
Batılı ülkelerin finansal sistemi bir silah gibi kullandığını belirten Putin, "Avrupalı tüketicilere kaynaklarımızı sağladık ve bize avro olarak ödeme yaptılar, sonra bu kaynaklarımızı dondurdular. Bu bağlamda, Avrupa'ya gazın bir kısmını ücretsiz olarak teslim etmiş olduk. Bu elbette devam edemez." ifadelerini kullanmıştı.
Rus basınına konuşan bazı kaynaklar, doğal gaz sözleşmelerinin çoğunda ödemelerin nisan ayının ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.
ALMANYA VE FRANSA RUBLEYLE ÖDEMEYİ REDDETTİ
Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.
Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, dün Putin'in açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Rus gazının kesilmesi dahil her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Berlin'de Habeck'le yaptığı görüşmenin ardından Fransa ve Almanya'nın Rus gazı için rubleyle ödemeyi reddettiğini, Rus gazının artık var olmayacağına yönelik senaryolar için hazırlıklar yaptıklarını kaydetti.
İtalya Başbakanı Mario Draghi ise dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rus gazının kesileceğini düşünmediğini belirterek, "Batı ülkelerinin rubleyle ödemenin kabul edilemez olduğunu söylemekten başka bir şey yaptığını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.
Eni ve OMV gibi Avrupa merkezli enerji şirketleri de Rusya'nın talebinin mevcut doğal gaz sözleşmelerine aykırı olduğunu ve avroyla ödemeye devam edeceklerini duyurdu.
Öte yandan Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.
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