30 Mart 2022, Çarşamba
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13 arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 13 arttı

Rusya-Ukrayna savaşı dünya ekonomisini derinden etkilemeye devam ediyor. Almanya`nın Gaz Acil Durum Planı`nda erken uyarı seviyesini etkinleştirmesi sonrasında Avrupa`da doğal gaz fiyatları yüzde 13 artış gösterdi.

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