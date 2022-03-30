30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech net karını açıkladı! Dev rakam...

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech net karını açıkladı! Dev rakam...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
ABONE OL
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech net karını açıkladı! Dev rakam...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 2021 yılında yaptığı karın 10,3 milyar avro olduğu açıklandı. BioNTech, 2021 mali yılı için 4,8 milyar avro vergi ödeyeceğini de duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ilk geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

BİONTECH, 2021 YILINA İLİŞKİN FİNANSAL SONUÇLARINI DUYURDU

Buna göre, şirketin 2021'de net karı, net gelirlerindeki yükselişle 10,3 milyar avroya ulaştı. BioNTech, 2020'de 15,2 milyon avro kar açıklamıştı. BioNTech'in, 2020'de 482,3 milyon avro olan toplam gelirleri geçen yıl 18,97 milyar avroya yükselirken, hisse başına karı da 0,06 avrodan 39,63 avroya çıktı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,4 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 13-17 milyar avroluk gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket, AR-GE faaliyetlerine 1,5 milyar avro harcamayı planlıyor.

4,8 MİLYAR AVRO VERGİ

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile geçen yıl 165'i aşkın ülkeye 2,6 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti. BioNTech, 2021 mali yılı için 4,8 milyar avro vergi ödeyeceğini de duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi, diğer hastalıkların yanı sıra sıtma ve tüberküloz için tedaviler geliştirmeye çalışırken, Omicron varyantına özel aşı için de denemeler yapıyor.

ALMANYA'YA KATKI SAĞLIYOR

Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 42 milyar dolar olan şirket, gelecek 2 yılda 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı ve hisse başına 2 dolar nakit temettü ödenmesini şirketin yıllık genel kurulunda onaya sunacağını da duyurdu.

BioNTech'in geçen yıl yaklaşık 19 milyar avroluk aşı satışı doğrudan Almanya'nın GSYH'sine gelir olarak girdi. Bunun, Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA