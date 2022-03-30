Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech net karını açıkladı! Dev rakam...

BİONTECH, 2021 YILINA İLİŞKİN FİNANSAL SONUÇLARINI DUYURDU

Buna göre, şirketin 2021'de net karı, net gelirlerindeki yükselişle 10,3 milyar avroya ulaştı. BioNTech, 2020'de 15,2 milyon avro kar açıklamıştı. BioNTech'in, 2020'de 482,3 milyon avro olan toplam gelirleri geçen yıl 18,97 milyar avroya yükselirken, hisse başına karı da 0,06 avrodan 39,63 avroya çıktı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,4 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 13-17 milyar avroluk gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket, AR-GE faaliyetlerine 1,5 milyar avro harcamayı planlıyor.