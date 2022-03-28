ABD - Rusya arasında rejim değişikliği mi isteniyor? Joe Biden açıklamalarına açıklık getirdi
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için kullandığı "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerine açıklık getirdi. Biden yaptığı açıklamanın bir rejim değişikliği çağrısı olmadığının altını çizerken "Putin bu yolda devam ederse tüm dünyada toplumdan dışlanacak." dedi. İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtti.
"BU ADAM İKTİDARDA KALMAMALI"
Biden, bugün Kongreye sunduğu 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Polonya ziyaretinin sonunda söylediği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerine ve ardından Beyaz Saray'ın yaptığı "Biden'ın ifadeleri bir rejim değişikliği çağrısı değildir." açıklamasına ilişkin sorular üzerine Biden, şunları söyledi:
RUSYA'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ İSTENİYOR?
"Ben bu konuda geri adım atmıyorum. Putin'in barbarca eylemlerinden duyduğum öfkeyi dile getiriyordum. Ukraynalı aileler ile görüştükten kısa süre sonra bu açıklamayı yaptım. Burada herhangi bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordum. Ayrıca bu sözler için özür dilemeyeceğim."
"PUTİN BU YOLDA DEVAM EDERSE TÜM DÜNYADA TOPLUMDAN DIŞLANACAK"
Biden, Putin hakkında sarf ettiği sözlerin Ukrayna'da gerilimi tırmandıracağına inanmadığını belirterek, "Putin bu yolda devam ederse tüm dünyada toplumdan dışlanacak." görüşünü paylaştı.
Yönetiminde istediği son şeyin Rusya ile doğrudan bir savaşa ya da nükleer savaşa girmek olduğunun altını çizen Biden, "Ben bu adamın (Putin) davranışlarından duyduğum öfkeyi dile getirdim. Onun iktidarda kalmaması gerektiğini söylemem bir dilekti. Bu tarz adamlar ülkeleri yönetmemeli ama yönetiyorlar." ifadelerini kullandı.
BIDEN'DAN "PUTİN'İ İNDİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ" MESAJI
Biden, Putin'e yönelik sözlerinin ABD'nin politikasındaki herhangi bir değişime işaret etmediğini bir kez daha dile getirerek, Putin konusunda, "O iktidarda kalmamalı. Kötü insanlar kötü şeyler yapmaya devam edememeli. Ancak bu Putin'i bir şekilde indirmeye çalıştığımız anlamına gelmez, buna kimse inanmaz." dedi.
Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasına ABD'nin yanıtının ne olacağına ilişkin bir sorusuna ise Biden, "Bunu sana söylemeyeceğim. Çok aptalca olur. Dünya birçok şeyi bilmek istiyor. Ancak bunu söylersem Rusya'da bizim yanıtımızı öğrenmiş olur." yanıtını verdi.
Biden, Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin başka bir soruya ise "Ne görüşmek isteyeceğine bağlı." yorumunu yaptı.
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