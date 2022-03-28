ABD - Rusya arasında rejim değişikliği mi isteniyor? Joe Biden açıklamalarına açıklık getirdi

BIDEN'DAN "PUTİN'İ İNDİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ" MESAJI

Biden, Putin'e yönelik sözlerinin ABD'nin politikasındaki herhangi bir değişime işaret etmediğini bir kez daha dile getirerek, Putin konusunda, "O iktidarda kalmamalı. Kötü insanlar kötü şeyler yapmaya devam edememeli. Ancak bu Putin'i bir şekilde indirmeye çalıştığımız anlamına gelmez, buna kimse inanmaz." dedi.

Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasına ABD'nin yanıtının ne olacağına ilişkin bir sorusuna ise Biden, "Bunu sana söylemeyeceğim. Çok aptalca olur. Dünya birçok şeyi bilmek istiyor. Ancak bunu söylersem Rusya'da bizim yanıtımızı öğrenmiş olur." yanıtını verdi.

Biden, Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin başka bir soruya ise "Ne görüşmek isteyeceğine bağlı." yorumunu yaptı.