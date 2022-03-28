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Rus birlikleri Çernobil'den ayrıldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Rus birlikleri Çernobil’den ayrıldı!

Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev'den yeni bir açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşında Çernobil bölgesini ele geçiren Rus birliklerin kasabadan ayrıldığı belirtildi.

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