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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Rusya'ya "ateşkes" çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Rusya’ya ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından "insani ateşkes" çağrısında bulundu. Guterres, nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş ihtimalini ise hayal bile etmek istemediğini söyledi.

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