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ABD Almanya'ya EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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ABD Almanya’ya EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'ya 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderileceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, son zamanlarda ABD'nin NATO'nun doğu kanadını tahkim çabaları kapsamında Almanya'ya 6 adet EA-18G Growler tipi savaş uçağı göndereceklerini söyledi.

Bu uçakların bölgede varlık göstermek için gönderildiğini vurgulayan Kirby, uçakların elektronik harp ve önleme kabiliyetleriyle bilindiğini belirtti.

Kirby, Almanya'ya bu uçaklarla birlikte bakım ekiplerinde yer alanlar da dahil 240 askerin de gönderileceğini kaydetti.

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