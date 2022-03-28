ABD Almanya’ya EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderiyor

Bu uçakların bölgede varlık göstermek için gönderildiğini vurgulayan Kirby, uçakların elektronik harp ve önleme kabiliyetleriyle bilindiğini belirtti.

Kirby, Almanya'ya bu uçaklarla birlikte bakım ekiplerinde yer alanlar da dahil 240 askerin de gönderileceğini kaydetti.