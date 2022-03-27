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ABD'nin Minneapolis şehrinde ezanın hoparlörle okunmasına izin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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ABD’nin Minneapolis şehrinde ezanın hoparlörle okunmasına izin

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki cami ve mescitlerde müezzinler günde 3 vakit ezanı hoparlör ile okuyabilecek. Şehir meclisi üyesi Cemal Osman’ın sunduğu "ezanın halka açık şekilde okunmasına izin veren" tasarı belediye meclisinde kabul edildi.

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