Meksika alev alev yanıyor! 33 farklı noktada aktif orman yangını bildirildi

ŞU ANA KADAR YÜZDE 50 ORANINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınlara mücadele eden ülkenin bir diğer eyaleti Tamaulipas'taki El Cielo Ekolojik Parkında ise 16 Mart'tan beri devam eden orman yangınında 333 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Alevlerle mücadelenin Tamaulipas Eyalet İtfaiyesi, Meksika Ordusu, Ulusal Muhafızlar ve daha birçok devlet kurumundan 250 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğü bildirilirken, yangının şu ana kadar yüzde 50 oranında kontrol altına alındığı aktarıldı.