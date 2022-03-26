ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya’da önemli açıklamalar! Rus ekonomisini kalbinden vurduk

MİLYONLARCA İNSAN EVSİZ KALDI

200 bin Rus beyin göçü gerçekleştirdi. Soğuk savaşın hissedildiği dönemleri hatırlarmak istiyorum. Rus halkı düşmanımız değil. Hastanelerin, doğum evlerinin Rus füzeleriyle vurulmasını desteklemediğinizi biliyorum. Milyonlarca aile evlerinden ediliyor. Büyük bir ülkeye bu yakışmaz. Annenizden duyduğunuz hikayeleri düşünün. Bunlar geçmişin anıları olarak kalmadı. Rus ordusu geçmişin anılarını tekrar yaşatıyor.

RUS HALKI DA SAVAŞI İSTEMİYOR

Putin'in taarruzu tüm dünyaya acı bir mesaj verdi. Dürüst olmam gerekirse bu savaş Rus halkının istediği bir şey değil. Avrupa'ya bir mesajım olacak. Avrupa Rus fosil yakıtlarına bağımlılığından kurtulmalı. Biz Avrupa'ya yardım edeceğiz.