ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya'da önemli açıklamalar! Rus ekonomisini kalbinden vurduk
ABD Başkanı Joe Biden Varşova'da Rusya Ukrayna savaşına dair önemli açıklamarlarda bulundu. Biden Putin'e seslenerek Rusya'nın bu savaşı kaybettiğini vurgularken "Rusya'nın ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerindendi. Ama artık ilk 20'ye bile giremiyorlar." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Biden diğer yandan Avrupa ülkelerin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarından kurtulmaları gerektiğini de belirtti.
RUS EKONOMİSİNİ KALBİNDEN VURDUK
Rus ekonomisini kalbinden vurduk.Rusya'nın ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerindendi. Ama artık ilk 20'ye bile giremiyorlar.
ANNEMİ VE BABAMI BİR DAHA GÖREBİLECEK MİYİM?
Ortaklarımız da yardımcı oldu. Özellikle Polonyalı ittifak ortağımızla çalışacak askerlerle görüştüm. Ukrayna'daki hareketlilik düşünülmesi gereken bir şey.
100 bin tane Ukraynalı mülteci bize zor sorular sordu. 'Bize ne olacak?' dediler. Bir kız 'Sayın başkan annemi babamı, bir daha onları görebilecek miyim?' dedi
UKRAYNA HALKI BİZİ GÜVENLİ BULABİLİR
Polonya halkı tutkuyla yardım ellerini uzattılar. Yuvalarını açtılar. Polonya tek başına bu sorumluluğu almamalı. Ukrayna halkı özellikle ABD'yi güvenli bulabilir. 300 Milyon dolarlık insani yardımda bulunduk. Dünya gıda Programı burada bazı engeller buldu. Ukrayna'daki büyükşehirlere yardım etmemiz gerektiğini söyledik. Marıupol'e henüz gidemedik.
Başkan Putin'e söylemek istiyorum. Rusya halihazırda kaybetti.
PUTİN UKRAYNALILARIN KAÇACAĞINI DÜŞÜNDÜ
Putin Ukraynalıların sahada hemen kaçıp gideceğini düşündü. Cesur ve inatçı bir Ukrayna direnişi ile karşılaştı. NATO varlığını sınırında azaltmak istedi. Rusya beklemediği bir şeyi gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya eylemleri bize demokrasiyi hatırlattı. Rusya'yı insanlar terk etti.
MİLYONLARCA İNSAN EVSİZ KALDI
200 bin Rus beyin göçü gerçekleştirdi. Soğuk savaşın hissedildiği dönemleri hatırlarmak istiyorum. Rus halkı düşmanımız değil. Hastanelerin, doğum evlerinin Rus füzeleriyle vurulmasını desteklemediğinizi biliyorum. Milyonlarca aile evlerinden ediliyor. Büyük bir ülkeye bu yakışmaz. Annenizden duyduğunuz hikayeleri düşünün. Bunlar geçmişin anıları olarak kalmadı. Rus ordusu geçmişin anılarını tekrar yaşatıyor.
RUS HALKI DA SAVAŞI İSTEMİYOR
Putin'in taarruzu tüm dünyaya acı bir mesaj verdi. Dürüst olmam gerekirse bu savaş Rus halkının istediği bir şey değil. Avrupa'ya bir mesajım olacak. Avrupa Rus fosil yakıtlarına bağımlılığından kurtulmalı. Biz Avrupa'ya yardım edeceğiz.
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