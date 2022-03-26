Lozan açıkça ihlal edildi! Yunanistan’dan tehlikeli gösteri

LOZAN'I AÇIKÇA İHLAL ETTİLER

Lozan Antlaşması'na göre, Ege Denizi'nde bulunan adaların gayriaskeri statüsüne aykırı olarak silahlanma asker yığma girişimlerinde bulunan Yunanistan bu kez Sisam Adası'nda provokasyona imza attı.