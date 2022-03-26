İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’den PKK ile skandal görüşme!

TERÖR YUVASI İSVEÇ

Terör örgüyü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle biraraya gelip destek verdiği biliniyor.

Daha önceki görüşmelerini açıktan sosyal medyasında da yayımlayan Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de duyurmuştu.