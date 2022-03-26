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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK ile skandal görüşme!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’den PKK ile skandal görüşme!

İsveç, teröre destek vermeye devam ediyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK-YPG'li sözde komutan Nesrin Abdullah ile İsveç parlamentosunda biraraya geldi.

İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan terör örgütü PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

TERÖR YUVASI İSVEÇ

Terör örgüyü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle biraraya gelip destek verdiği biliniyor.

Daha önceki görüşmelerini açıktan sosyal medyasında da yayımlayan Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de duyurmuştu.

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