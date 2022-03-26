Doğal gaz ve elektrik faturaları üç kat arttı! AB ülkeleri yükselen enerji faturalarına yönelik düzenlenen toplantıda net bir ortak karar alamadı
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrasında Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları tavan yaptı. AB üyesi ülkeler artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı yaptığı toplantıda net bir ortak tutum belirleyemezken, Rus gazına bağımlılık azaltılmak isteniyor. Avrupa ülkelerinde bazı tüketicilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında 3 kata kadar artış yaşandığı da belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı ne yapılacağı konusunda ortak tutum belirleyemedi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.
HANGİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIMIZLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORUZ
Liderlerin bütün gün boyunca enerji konusunda alınacak önlemleri belirlemek için çalıştıklarını ifade eden Michel, doğal gaz depolama ve ortak gaz tedarik mekanizmaları kurma gibi Komisyonun konuyla ilgili çeşitli tekliflerini değerlendirdiklerini anlattı.
Michel, enerji konusunda alınacak tedbirlerin daha fazla inceleneceğine işaret ederek, "Hangi önlemlerin en etkili olacağını belirlemek için ekonomik aktörlerle birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.
SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ
Von der Leyen de, "Yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek için çeşitli seçeneklere baktık." dedi.
Yüksek enerji fiyatlarına karşı uygulanabilecek seçenekler arasında doğrudan gelir desteği, yardım kuponları, vergi indirimi, tavan fiyat uygulaması, fiyatların ayarlanması, fark sözleşmeleri gibi önlemler bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Sunduğumuz bütün seçeneklerin artıları ve eksileri mevcut." diye konuştu.
Von der Leyen, yüksek elektrik fiyatlarının büyük ölçüde doğal gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını anımsattı.
DOĞAL GAZ DEPOLARININ DOLDURULMASI ZORUNLU
AB ülkelerinin boru hattı altyapılarını tamamlamaları, depolama ve ara bağlantılarını artırmaları gerektiğini ifade eden von der Leyen, Komisyonun gelecek kış için doğal gaz depolarının doldurulması zorunluluğu getiren bir teklif sunduğunu, bunun gaz kesintisine karşı sigorta poliçesi olabileceğini anlattı.
Von der Leyen, "Artık enerji piyasamızın tasarımına bakmanın zamanı geldi." dedi.
TEKLİFİMİZİ MAYIS AYINDA SUNACAĞIZ
Burada, doğal gazın toplam elektrik fiyatındaki etkisinin ayrıştırılabileceğine işaret eden von der Leyen, "Bu konudaki teklifimizi mayıs ayında sunacağız." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, "Ukrayna'ya desteğimizi daha da artıracak, yaptırımlarımızı sertleştirecek ve Rus fosil yakıtlarından kurtulacağız." diye konuştu.
Liderler, zirvenin ikinci gününde enerji konularına odaklandı. AB Komisyonunun ortak doğal gaz alım sözleşmeleri yapılması ve kış aylarına kadar doğal gaz depolarının doldurulması teklifleri liderlerce değerlendirildi. Enerji ürünlerine tavan fiyat uygulanması da yoğun biçimde tartışıldı.
YÜKSEK FİYATLARIN SINIRLANDIRILMASI TALEP EDİLİYOR
İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler, elektrik piyasası işleyişinde değişiklik ve yüksek fiyatların sınırlandırılmasını talep ediyor.
AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle doğal gaz santrallerince belirleniyor. Bu durumun yüksek fiyatlara neden olduğunu savunan ülkeler, sistemde değişlik istiyor. Ancak Almanya ve Hollanda'nın başını çektiği bir grup ülke ise buna karşı çıkıyor. Bu ülkeler söz konusu piyasaların çok uzun yıllarda kurulduğunu ve şiddetli bir müdahalenin bu işleyişi kalıcı biçimde bozabileceğini düşünüyor.
RUS GAZINA BAĞIMLILIK AZALTILMAK İSTENİYOR
Halihazırda AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti. AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.
Avrupa'da başta doğal gaz ve elektrik gibi ürünlerin fiyatları son dönemde hızla yükseldi. Bazı tüketicilerin enerji faturaları 3 kata varan seviyede arttı.
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