Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten çarpıcı sözler: Bize saldıracaklar

STEVANOVIC GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kosova hükümeti, 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde Kosova'daki Sırpların oy kullanamayacağını açıklamıştı.

Ardından Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic, 22 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenen Milli Güvenlik Konseyi'ne katılmış ve Vucic ile bir araya gelmişti.

Vucic, "Kosovalı Sırplar, önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemek istiyor. Anlıyorum, bu onların demokratik hakları, buna müdahale edemem." demişti.

Kosova hükümeti, Sırbistan'daki konsey toplantısına katılan Stevenovic'i görevden uzaklaştırma kararı aldığını açıklamıştı.

FRANSA, ALMANYA, İTALYA, İNGİLTERE VE ABD'DEN KOSOVA'YA TEPKİ

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Kosova vatandaşı Sırpların 3 Nisan'da yapılacak Sırbistan seçimlerinde oy kullanmasına izin vermediği için Kosova yönetimine tepki göstermişti.

"Beşli Grup" olarak da bilinen Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'nin konuya ilişkin ortak yazılı açıklamasında, Sırbistan seçimlerinde oy kullanmaya elverişli Kosova vatandaşlarının 3 Nisan'daki Sırbistan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde bu haklarını kullanmalarına izin verecek pragmatik bir çözüm bulmak amacıyla iki hükümetle yoğun şekilde çalışıldığı kaydedilmişti.