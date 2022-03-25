TikTok'ta skandal! Harekete geçtiler: Çok fazla ölüm gördüm
Son dakika haberine göre: Sosyal medya uygulaması TikTok çok ciddi bir dava ile karşı karşıya. TikTok'un iki eski moderatörü, çalıştıkları süre boyunca aralıksız olarak rahatsız edici görüntülere maruz kaldıkları gerekçesiyle şirkete dava açtı.
RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER
Taraflar Ashley Velez ile Reece Young ifadelerine göre geçen yıl sosyal medya platformunda çalışıyordu. Çalışma süreleri içinde taraflar, aşırı şiddet, cinayet, vahşet gibi rahatsız edici görüntülere maruz kaldı.
12 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMIŞLAR
Günde 12 saat boyunca çalştıklarını ifade eden Velez ve Young, görevlerinin görüntüleri izlemek olduğunu ve bu rahatsız edici görüntüler sonucunda psikolojilerinin bozulduğunu, ayrıca, danışmanlık ücretlerini de kendilerinin karşıladığını belirtti.
"ÇOK FAZLA ÖLÜM GÖRDÜM"
Velez, yaptığı açıklamada "Çok fazla ölüm gördüm. Her gün reşit olmayan çocukların istismara maruz kaldığını ve dövüldüğünü gördüm. Bazı videolar beni saatlerce ağlattı" dedi. Davaya göre TikTok, çalışanları ara vermeden saatlerce çalıştıracak büyük miktarda rahatsız edici içeriği izlemeye zorlamakla suçlanıyor. Bunun yanı sıra çalışanlar gizlilik sözleşmesini imzalama zorlandıklarını da söyledi.
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