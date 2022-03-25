"BİYOLOJİK ÖRNEKLER GÜRCİSTAN, İNGİLTERE VE ALMANYA'YA GİTTİ"

Kirillov, Ukrayna'da bulunduğu iddia edilen laboratuvarların işleyişlerinden bahsederek, "Askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanı, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'dan en az 16 bin biyolojik örnek ihraç etmesine izin verdi. Böylece Lviv, Kiev, Odessa ve Harkov'dan, UP-8 projesine uygun olarak, hantavirüs antikorları için 4 bin askeri personelden ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsüne karşı antikor varlığı için 400 askeri personelden kan örneği alındı" dedi.

Bu örneklerin Ukrayna'daki laboratuvarlardan çıkarıldığını belirten Kirillov, "Gürcistan'daki Lugar Center'a 10 binden fazla numune gönderildi. Alıcılar arasında ayrıca İngiltere'deki referans laboratuvarları ve Almanya'daki Löffler Enstitüsü yer aldı" ifadelerini kullandı.

"PENTAGON'A BAĞLI İLAÇ ŞİRKETİ GİLEAD'İN ÇIKARLARI İÇİN KULLANILDI"

Toplanan biyolojik örneklerin Pentagon'a bağlı ilaç şirketi tarafından kullanıldığını söyleyen Kirillov, "ABD yönetiminin zımni rızasıyla bu tür kabul edilemez yaklaşımlar, büyük ilaç şirketleri için normdur. Böylece, 2010 yılında Endonezya makamları, çok sayıda ihlal nedeniyle Jakarta'daki ABD Donanması Tıp Merkezi'nin faaliyetlerine son verdi. ABD'liler bu tesiste anlaşmaya varılan araştırma programı çerçevesi dışında çalışmalar yürüttüler, biyolojik örnekleme gerçekleştirdiler ve elde edilen sonuçlar hakkında Endonezya hükümetini bilgilendirmeyi reddettiler" dedi.

Kirillov, "Aldıkları malzemeler, Ukrayna ve Gürcistan toprakları da dahil olmak üzere ilaçlarını test eden Pentagon'a bağlı ilaç şirketi Gilead'in çıkarları için kullanıldı. ABD'deki biyolojik laboratuvarların sayısının diğer ülkelerle kıyaslanamaz olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, ulusal yargının yetkisi dışında 30 eyalette 336 laboratuvarı kontrol ediyorlar. Gelen bilgiler bağlamında, uluslararası soruşturma çerçevesinde Amerikan biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerinin gerçek hedefleri hakkında Washington'dan açıklama talep edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.