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Japonya Ukrayna ile komşularına 100 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Japonya Ukrayna ile komşularına 100 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

G7 Liderler Zirvesinde konuşan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna ile bu ülkeye yardım eden komşularına 100 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirdi.

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