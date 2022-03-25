Japonya ve Güney Kore’den Kuzey Kore’nin füze denemelerine ortak tepki

"ABD'NİN DOĞU KIYILARI"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da Kuzey Kore'nin "Hwasong-17" yeni tip kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinin bölgesel güvenlik tehdidini yükselttiğini açıkladı.

Kişi, bu tip bir ICBM'in "normal yörünge" izlemesi halinde seyir mesafesinin 15 bin kilometreyi aşabileceğini ve "ABD'nin doğu kıyılarına ulaşabileceğini" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası toplumu meşgul ettiğine dikkati çeken Kişi, "Böyle bir zamanda Kuzey Kore'nin provokasyonlarını artırmasına müsamaha gösteremeyiz" dedi.