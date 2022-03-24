Trump Rusya ile mi anlaştı? Tam 24 milyon dolar... İddialar sonrası çok sayıda isme dava açtı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 2016 yılındaki seçimlerde Rusya ile gizli anlaşma yapmakla suçlayan dönemin başkan adayı Hillary Clinton ve çok sayıda isme dava açtı. Yayılan yalan sonrası Trump'ın en az 24 milyon dolar zarar ettiği de vurgulandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlayan dönemin başkan adayı Hillary Clinton, Ulusal Demokrat Komitesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve bir dizi Demokrat isme dava açtı.
"YANLIŞ SÖYLEM YAYILMAKTADIR"
Trump'ın avukatları Florida Güney Bölge Mahkemesine 108 sayfalık dilekçe sundu.
Dilekçede "Söz konusu davalılar birlikte hareket ederek, Cumhuriyetçi rakipleri Donald Trump'ın düşman bir yabancı ülke ile gizli anlaşma yaptığına dair yanlış söylem yaymaktadır." ifadeleri yer aldı.
24 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRADI
Trump'ın söz konusu iddialar nedeniyle en az 24 milyon dolar zarara uğradığına işaret edilen dilekçede, 2016 başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday Hillary Clinton, Ulusal Demokrat Komitesi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan suçlananlar arasında yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Rus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırmaya başlanmıştı.
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