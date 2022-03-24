İtalya Başbakanı Mario Draghi: Türkiye, Fransa ve İtalya zirvesi olacak

NATO Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Draghi, gazetecilerin bu görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını dile getiren Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki tüm katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti.