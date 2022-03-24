ABD ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi

İki liderin Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Biden ve Kişida bu denemeyi esefle kınadı, bu konuda diplomasinin gerekliliğine işaret etti ve Kuzey Kore'yi yaptıklarından sorumlu tutmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Biden'ın görüşmede ABD'nin Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğine sarsılmaz desteğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, "Biden, Başbakan Kişida'ya Putin'in Ukrayna'daki savaşına karşılık vermekteki duruşu için teşekkür etti ve birliğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı." ifadesi yer aldı.