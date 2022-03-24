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Son dakika: Rusya'nın yardım tasarısı BMGK'de kabul edilmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: Rusya’nın yardım tasarısı BMGK’de kabul edilmedi

Son dakika... Rusya'nın BMGK'ya sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.

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