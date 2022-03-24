ABD ve Avrupa nerdeyse ayaklarımıza kapanacak!

İşte Hıncal Uluç'un yazısı:

Bizde de çok merak eden var.. Yahu başta Amerika.. Sonra NATO.. Sonra Avrupa Birliği.. Ve bunlarla birlikte hareket eden tüm ülkeler, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı müthiş bir ekonomik ve sosyal savaşa girdiler. Tüm alışverişleri kestiler. Bankacılık düzeni dahil.. Giriş çıkışları da yasakladılar. Biliyorsunuz..

Ama NATO ülkesi ve kuruluşunda büyük işler yaptığı AB'ye yarım asırdan fazla zamandır üye olmak için uğraşan Türkiye, Ukrayna gibi, Rusya ile de ilişkilerini kesmedi. Başkan Erdoğan da, Zelenski ve Putin'le her fırsatta ve gerektiğinde görüşüyor..

Bizde bile merak edip soranlar var.. ABD, NATO ve AB, bu Türkiye'ye neden göz yumuyor?. Valla ben de merak ediyordum..

Diyorum ya, bu ülkenin en iyi gazetesi Daily Sabah!. Onun manşetinde buldum cevabı..