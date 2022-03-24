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Son dakika: Ermenistan'da deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: Ermenistan’da deprem

Son dakika haberi... AFAD açıklamasına göre, Ermenistan'ın Shirak ilinde saat 17:36'da 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ermenistan'ın Shirak ilinde saat 17:36'da 3,7 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.

Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Shirak (Ermenistan) Tarih-Saat : 24.03.2022, 17:36:22 TSİ Enlem : 41.1630 N Boylam : 43.8741 E Derinlik : 7.12 km

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