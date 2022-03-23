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Son dakika: Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem! Dünyanın gözü Hualien'de

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika: Tayvan’da 6,6 büyüklüğünde deprem! Dünyanın gözü Hualien’de

Son dakika haberleri... Merkezi İklim Bürosu, Tayvan'da meydana gelen depremin büyüklüğü hakkında açıklama yaptı. Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinde meydana gelen Tayvan depreminin 6,6 şiddetinde olduğu belirtildi.

Tayvan'da, 6,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

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