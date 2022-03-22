Küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız: Emmanuel Macron’dan Avrupa ülkelerine uyarı

SIVI YAĞ, SÜT VE UN BİTİYOR

Belçika'da bulunan süpermarketlerin büyük kısmında, savaş paniğiyle artan talepler, rafları boşalttı. Yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Colruyt, un ve yağ satışını kısıtladı.

Yeni kısıtlamalarla birlikte müşteri başı alım hakkı 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un olarak belirlenirken, market rafları da boş kalmıştı.

Zincir marketler, un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Marketler, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.