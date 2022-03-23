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BAE'den enerji güvenliği çağrısı! Hedef istikrarının korunması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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BAE’den enerji güvenliği çağrısı! Hedef istikrarının korunması

Dünyadaki enerji güvenliği hakkında çağrıda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, istikrarının korunmasını istiyor.

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