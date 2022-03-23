ABD’den Rusya’ya belgeli suçlama! Ukrayna’da savaş suçu işlenmiştir

GROZNI VE HALEP DE KULLANILDI

Blinken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane ve tiyatro binalarının vurulmasını örnek göstererek, "Putin'in güçleri bu taktikleri, halkın direnişini kırmak için bombardımanları yoğunlaştırdıkları Grozni ve Halep'te de kullanmıştı." yorumunu yaptı.

SAVAŞ SUÇU İŞLENMİŞTİR

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivilleri ve sivil yaşam alanlarını hedef alan çok sayıda Rus saldırısının kamuya açık ya da istihbarat kaynaklarından dikkatli şekilde incelenerek belgelendiğini belirten Blinken, "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.