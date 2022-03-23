ABD'den Rusya'ya belgeli suçlama! Ukrayna'da savaş suçu işlenmiştir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı. Blinken, Putin'in hastane ve tiyatro binalarının vurmasını örnek göstererek "Aynı şeyi Halep'te de yapmıştı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.
Blinken, Ukrayna'daki savaşta yaşanan sivil kayıpları ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
SİVİLLERİ HEDEF ALMAK SAVAŞ SUÇUDUR
Başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını takip edip bunları belgeleriyle kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Blinken, daha önce birçok kez "sivilleri hedef almak savaş suçudur" şeklinde açıklama ve değerlendirme yaptıklarını ifade etti.
GROZNI VE HALEP DE KULLANILDI
Blinken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane ve tiyatro binalarının vurulmasını örnek göstererek, "Putin'in güçleri bu taktikleri, halkın direnişini kırmak için bombardımanları yoğunlaştırdıkları Grozni ve Halep'te de kullanmıştı." yorumunu yaptı.
SAVAŞ SUÇU İŞLENMİŞTİR
Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivilleri ve sivil yaşam alanlarını hedef alan çok sayıda Rus saldırısının kamuya açık ya da istihbarat kaynaklarından dikkatli şekilde incelenerek belgelendiğini belirten Blinken, "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Blinken ayrıca, savaş suçlarını işleyenlerin hesap vermesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki bir açıklamasında "Putin'in savaş suçlusu" olduğunu savunmuş, Blinken da bu açıklamaya tamamen katıldığını dile getirmişti.
Moskova yönetimi ise Ukrayna'da sivilleri hedef aldıkları iddialarının asılsız olduğunu savunmuştu.
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