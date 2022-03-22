Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçtı! Tam 28 milyon dolar…
Rusya-Ukrayna savaşı 27’nci gününde sürerken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu aştı. Sınırları açan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kaçış sürerken, Ukraynalı zengin bir iş insanı ve siyasetçinin eşinin, servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan kapılardan geçmesi, büyük bir skandala neden oldu. Bir dönemin milletvekili Igor Kotvitsky’nin karısı Anastasia Kotvitska, içerisinde 28 milyon dolar olan bavullarıyla Macaristan’a firar etti. Macar görevlilerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını kabul etmese de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet götüren Ukraynalı çift, eleştiri oklarını üzerine çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat tarihinde bildirdiği askeri operasyonun akabinde başlayan Rusya Ukrayna savaşında 27'nci gününe girildi. Savaş sebebiyle ülkeden firar eden Ukraynalı sayısı 3 milyona yaklaşırken, AB görevlileri gelecek haftalarda bu sayının 8-10 milyona ulaşmasını bekliyor.
DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU
Mültecilere kapılarını açan AB ülkelerine sığınmak zorunda kalan Ukraynalıların yürek sızlatan görüntüleri gelirken, savaşı bahane ederek yurt dışına servet kaçıran zengin Ukraynalı iş adamının eşi, dünya gündemine oturdu.
BAVULLAR DOLUSU PARAYLA MACARİSTAN'A KAÇTI
Bir dönem milletvekilliği de yapmış olan, Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri olarak tanınan 52 yaşındaki Igor Kotvitsky'nin eşi Anastasia Kotvitska, Macaristan sınırında içi 28 milyon dolar dolu bavullarla yakalandı.
28 MİLYON DOLAR NAKİT
Sınırdan geçerken Macar yetkililer tarafından incelenen bavullarda, tamamı nakit olarak 28 milyon dolar bulunurken, Kotvitska hakkında soruşturma açıldı.
"TEK BİR KURUŞUNU BİLE KAÇIRMADIM"
Igor Kotvitsky, eşine yöneltilen "para kaçırma" suçlarını reddederken Kotvitska'nın doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim tüm servetim Ukrayna bankalarında duruyor. Tek bir kuruşunu bile ülke dışına kaçırmadım" açıklamasında bulunan Kotvitsky, bu mesajın ardından hesabını kapatarak sessizliğe gömüldü.
KONUŞMADI
Yanında iki Macar erkek ve annesiyle birlikte Macaristan'a girişte bulunan Kotvitska ise açıklama yapmayı reddetti. İş insanı Kotvitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri'nde yönetici pozisyonunda olduğu ve uranyum mevduatlarından sorumlu olduğu biliniyor.
Savaşla beraber servetlerini kayıt dışı olarak ülke dışına kaçıran Ukraynalı iş insanları, ülkede büyük eleştirileri beraberinde getirdi.
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