Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçtı! Tam 28 milyon dolar…

"TEK BİR KURUŞUNU BİLE KAÇIRMADIM"

Igor Kotvitsky, eşine yöneltilen "para kaçırma" suçlarını reddederken Kotvitska'nın doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim tüm servetim Ukrayna bankalarında duruyor. Tek bir kuruşunu bile ülke dışına kaçırmadım" açıklamasında bulunan Kotvitsky, bu mesajın ardından hesabını kapatarak sessizliğe gömüldü.