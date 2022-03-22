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Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan NATO'ya çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan NATO’ya çağrı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekâta dair yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarına karşı NATO'ya birlik olma çağrısı yaptığını açıkladı. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

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