AB’den NATO’ya alternatif bir güç mü geliyor? | Tarihte bir ilk “Stratejik Pusula” belgesi kabul edildi

"SÖZ KONUSU KARAR RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA BİR TEPKİ OLARAK ORTAYA ÇIKMADI"

AB'nin aldığı bu yeni askeri işbirliği kararının Ukrayna savaşına bir tepki olmadığını söyleyen Borrel, "Burada iki yıllık bir çalışmanın sonucundan bahsediyoruz. Söz konusu karar Rusya-Ukrayna savaşına bir tepki olarak ortaya çıkmadı. AB olarak kendi güvenliğimizi sağlayabilmek için bu çalışmayı yapıyorduk'' dedi.



Yakın geçmişte henüz savaş yokken Avrupa güvenliğinin tehlikede olabileceği yönünde demeçler vererek konuya dair dikkat çekmeyi hedeflediğini söyleyen Borrell, "Bugün bu durum gerçek oldu. Avrupa'nın güvenliği tehdit ediliyor ve tehlike altında. Önceden başladığımız bu çalışmanın bugün haklı olduğu görüldü'' ifadelerine yer verdi.

TOPLANTIDA MALİ DE ELE ALINDI

AB Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak gündemle Mali'yi de görüştüğünü bildiren Borrell, "Mali'ye bugüne kadar askeri ve mali desteklerde bulunduk. Son gelişmelerden sonra mevcut Mali geçiş idaresinden AB misyonları için etkin güvence istedik. Mali makamlarından bu talebimize cevap bekliyoruz. Gelecek cevaba göre AB'nin tavrı oluşacaktır. Biz Mali hükümetine yönelik desteği kestik ancak Mali halkını doğrudan desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.