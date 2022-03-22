Japonya’da OHAL tedbirleri kalktı!

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hükümetin birçok eyalette yarı OHAL tedbirlerini hayata geçirdiği Japonya'da, günler sonra ilk kez OHAL'siz döneme girildi. İlk olarak 9 Ocak'ta Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde ilan edilen ve kapsamı bir dönem 36 eyalete kadar genişletilen uygulama, son olarak etkili olduğu 18 eyalette de bugün itibariyle son buldu.