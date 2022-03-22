22 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avustralya'nın insansız savaş uçağının adı belli oldu

Avustralya'nın insansız savaş uçağının adı belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022
ABONE OL
Avustralya’nın insansız savaş uçağının adı belli oldu

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA