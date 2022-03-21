Japonya ve Kamboçya'dan Rusya'ya flaş çağrı
Rusya-Ukrayna savaşı için dünyanın dört bir yanından açıklamalar geliyor. Japonya ile Kamboçya, Rusya'ya savaşı bitirmesi için çağrıda bulundu. Ortak basın toplantısında askerlerin geri çekilmesi gerektiği belirtildi.
Kişida, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaş karşısında Japonya ve Kamboçya'nın, "uluslararası düzenin temellerinin korunması için yakın iş birliğini sürdüreceğini" söyledi.
Hun Sen de, ülkesinin 1970-91'de yaşadığı iç savaşı anımsatarak, "savaşın savaşla sona ermeyeceğini ve barışçıl çözümün tek yol" olduğunu belirtti.
Başbakan Hun Sen'in, askeri cuntanın yönetimindeki Myanmar'a bir süre önce gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Kişida, Kamboçya'nın "aktif diplomasisini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride de iki lider, Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaşı "durdurması ve askeri güçlerini geri çekmesi" çağrısı yaptı.
Bildiride iki lider, Hint-Pasifik'te "barış, istikrar ve güvenliğin" korunması için ülkelerinin "aynı ruhta" olduklarını kaydetti.
1992'de Japonya'dan barış koruma gücünün Kamboçya'ya gönderilişinin 30. yıl dönümüne denk gelen ziyarette başbakanlar, güvenlik alanında ikili iş birliğinin sürmesi taahhüdünde de bulundu.
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