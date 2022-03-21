Japonya ve Kamboçya’dan Rusya’ya flaş çağrı

Japonya ile Kamboçya, Rusya'ya, Ukrayna'ya açtığı savaşı "durdurması ve askeri güçlerini geri çekmesi" çağrısı yaptı.

Phnom Penh'i ziyaret eden Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.