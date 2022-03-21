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ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesinden sonra Polonya'ya gidecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesinden sonra Polonya’ya gidecek

ABD Başkanı Biden, NATO liderleri görüşmesi için Brüksel'e geçecek. Biden kritik görüşmenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmek için bu ülkeye geçecek.

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