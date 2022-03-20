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Türkiye'den giden TIR Ukrayna'da

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Türkiye’den giden TIR Ukrayna’da

Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için en çok çaba gösteren ülke Türkiye olmaya devam ediyor. Türkiye aynı zamanda zor durumda kalan Ukrayna vatandaşlarına da sahip çıktı. Türkiye'den giden yardım TIR'ı Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Ukrayna'ya yardım amaçlı gönderilen mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye yardım amaçlı malzeme gönderilen AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi önünde faaliyetlerine başladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak TIR'ımız, Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.

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