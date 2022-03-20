Türkiye'den giden TIR Ukrayna'da
Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için en çok çaba gösteren ülke Türkiye olmaya devam ediyor. Türkiye aynı zamanda zor durumda kalan Ukrayna vatandaşlarına da sahip çıktı. Türkiye'den giden yardım TIR'ı Lviv'de sıcak yemek dağıtımına başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye yardım amaçlı malzeme gönderilen AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi önünde faaliyetlerine başladı.
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