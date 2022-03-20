ABD'de silahlı saldırı! Etkinliği kana buladılar
ABD'deki silahlı saldırılara bir yenisi de Arkansas'tan gelen haberle eklendi. Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.
Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.
Polis, rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 24 kişinin sağlık durumları hakkında detay vermedi.
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