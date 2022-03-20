20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de silahlı saldırı! Etkinliği kana buladılar

ABD'de silahlı saldırı! Etkinliği kana buladılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
ABONE OL
ABD’de silahlı saldırı! Etkinliği kana buladılar

ABD'deki silahlı saldırılara bir yenisi de Arkansas'tan gelen haberle eklendi. Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi. Arkansas'ın Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı.

Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.

Polis, rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 24 kişinin sağlık durumları hakkında detay vermedi.

Yerel bir internet sayfasında, Dumas'taki araba gösterisinin çocuklara burs ve okul malzemeleri temin etmek için her yıl düzenlendiği, 16 yıldır yapılan etkinliklerde ilk defa böyle bir hadise yaşandığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA