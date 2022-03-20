ABD’de silahlı saldırı! Etkinliği kana buladılar

Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.