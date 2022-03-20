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Belarus: Ukrayna ile aramızda demir yolu bağlantısı artık yok

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Belarus: Ukrayna ile aramızda demir yolu bağlantısı artık yok

Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi. Konuya dair açıklama Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamişin tarafından yapıldı.

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