Mısır’da antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildi

Veziri, Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında antik Mısır'ın "Eski Krallık Dönemi" (M.Ö. 2686-2181) ve Birinci Ara Dönemine (M.Ö. 2181-2055) uzanan 5 kabir keşfedildiğini belirtti.

Keşfedilen 5 mezarın antik Mısır'ın söz konusu iki döneminde yaşamış önemli devlet adamlarına ait olduğunu kaydeden Veziri, mezarlardan birinin cenaze, saray ve kurban sunakları figürleri ve nakışlarıyla işlenmiş olduğunu dile getirdi.