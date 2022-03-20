18’lik asker cepheye gitmeden önce konuştu: Bir savaşta siviller ölmemeli

Krochza "Sabah 5 gibi Ruslar bölgeyi bombalamaya başladı. Ben de silahımı alarak ormana doğru kaçtım. Şimdi Lviv'den Kiev'deki cepheye gideceğim" dedi. 18'lik askerin, sırtında boyundan büyük çantasıyla yanımızdan uzaklaşırken bize söylediği "Bir savaşta siviller ölmemeli, burada ise her gün ölüyor. Çok kızgınım. Cepheye gittiğimden dolayı korkmuyorum, zafere inancım var" sözleri yüreğimizi sızlattı.