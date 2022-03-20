18'lik asker cepheye gitmeden önce konuştu: Bir savaşta siviller ölmemeli
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 25. güne girilirken, bölgede yürek burkan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Lviv’den Kiev’e cepheye giden 18 yaşındaki Valentin Krochza, sivillerin öldürülmesine üzüldüğü için vatandaşı olduğu Çek Cumhuriyeti’nden gelerek Ukrayna ordusuna katıldığını belirtti.
Bölgeden son dakika haberleri paylaşan Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre: Lviv'den kuşatma altındaki başkent Kiev'deki cephe hattına gönderilen asker ve gönüllü savaşçılar arasında daha tüyü yeni bitmiş ama cesur yürekli bir genci gördük. Yanına yaklaşıp sorduğumuzda yeni 18 yaşına bastığını öğrendik. Adı Valentin Krochza. Çek Cumhuriyeti vatandaşı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dolayısıyla hayatını kaybedenleri gördükten sonra Ukrayna'ya gelmeye ve cephede savaşmaya karar vermiş. Ukrayna'ya gelerek orduya kaydolan Krochza, Rusya'nın Lviv'in Yavoriv bölgesine füze gönderdiği gün oradaki askeri kamptaymış.
Krochza "Sabah 5 gibi Ruslar bölgeyi bombalamaya başladı. Ben de silahımı alarak ormana doğru kaçtım. Şimdi Lviv'den Kiev'deki cepheye gideceğim" dedi. 18'lik askerin, sırtında boyundan büyük çantasıyla yanımızdan uzaklaşırken bize söylediği "Bir savaşta siviller ölmemeli, burada ise her gün ölüyor. Çok kızgınım. Cepheye gittiğimden dolayı korkmuyorum, zafere inancım var" sözleri yüreğimizi sızlattı.
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