Kanada’da camide namaz kılanlara biber gazı ve balta ile saldırı girişimi

Kanada'da bir camide sabah namazı kılmak isteyen cemaat facianın kıyısından döndü. Mississauga kentinde, Dar Al-Tevhid Camisi imamı İbrahim Hindy, yaptığı açıklamada, elinde biber gazı ve balta olan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu açıkladı.