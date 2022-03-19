Kanada'da camide namaz kılanlara biber gazı ve balta ile saldırı girişimi
DÜNYA AA
Kanada’nın Mississauga şehrinde bir şahıs, Dar Al-Tevhid Camisi'nde sabah namazı kılan Müslümanlara biber gazı sıktı ve baltayla saldırmaya kalkıştı. Cami imamı saldırganın namaza hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu söyledi.
Kanada'da bir camide sabah namazı kılmak isteyen cemaat facianın kıyısından döndü. Mississauga kentinde, Dar Al-Tevhid Camisi imamı İbrahim Hindy, yaptığı açıklamada, elinde biber gazı ve balta olan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu açıkladı.
(Temsili fotoğraf)
"BALTAYLA SALDIRMAK GAYESİNDEYDİ"
Hindy, "Cemaat, bir adamın elinde balta ile onlara biber gazı sıktığını gördü. Görünüşe göre herkese gaz sıkmak ve baltayla saldırmak gayesindeydi." dedi.
"GENÇ ADAM, SALDIRGANI ALAŞAĞI ETMEYİ BAŞARDI"
Cemaatten 19 yaşındaki bir gencin, saldırganı durdurduğunu belirten Hindy, "Genç adam, saldırganı alaşağı etmeyi başardı ve polis gelene kadar cemaatle birlikte etkisiz halde tuttular." diye konuştu.
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