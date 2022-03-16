İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu! 326 milyon yıl öncesine ait
Bilim insanları İngitere'nin kuzeydoğu kesimindeki Northumberand bölgesinde dünyanın en büyük kırkayak fosili ortaya çıktı. Dev kırkayak cinsinin hemen hemen 2,5 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığında olduğu değerlendiriliyor. Uzman isim konuya ilişkin açıklamasında "Bu fosilin keşfedilmesi tamamen şans eseri oldu" ifadelerini kullandı.
Fosilin olduğu kaya parçası ilk 2018'de, büyük bir kayanın deniz kenarına düşmesiyle keşfedildi.
Fosil, gelecek sene itibariyle Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek.
75 santimetre uzunluğundaki fosili inceleyen Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Neil Davies, "Bu fosilin keşfedilmesi tamamen şans eseri oldu" şeklinde konuştu.
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN GÖRDÜ
Davies, "Kaya parçası düştüğünde ortadan yarıya ayrılmıştı ve böylece fosil ortaya çıkmıştı. Doktora öğrencilerimizden bir tanesi yürüyüş yaparken gördü" diye konuştu.
326 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Dev kırkayak 326 milyon yıl önce yaşadığında İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünülüyor.
Araştırmacılara göre fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı.
Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.
Davies, "Kırkayaklar ölünce vücutları parçalanmaya başlıyor o yüzden bu tür kırkayak fosillerine çok nadir rastlıyoruz. Daha fosilleşmiş bir kafatası bulamadık, o yüzden bu tür kırkayaklar konusunda henüz bilmediklerimiz var. Bulduğumuz fosil büyük ihtimalle hayvanın büyürken attığı dış iskeleti" diye anlattı.
EN AZ 32 AYAKLI
Araştırmacılar bu kırkayak türünün en az 32 ayaklı olduğunu, belki de 64 ayaklı olabileceğini düşünüyor.
Northumberland'daki keşif dünyada gerçekleşen üçüncü Arthropleura fosil keşfi ve araştırmacılar Almanya'da bulunan diğer iki fosilden çok daha büyük ve eski olduğunu söylüyor.
Araştırmacılar, Arthropleura'nın bu kadar büyümesi için ufak hayvanlarla beraber tohum ve fındık ve fıstıktan oluşan, çok yüksek besinli bir diyeti olduğunu düşünüyor.
Jeoloji Derneği Dergisi'nde keşfi inceleyen bir akademik makale yayımlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?
- Doğalgaz yardım ödemeleri verilmeye başladı mı? 2022 Mart ayı doğal gaz ödemeleri ne zaman?
- Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?
- AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- 3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?
- Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
- 👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...
- Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
- FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...
- JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?