İngiltere’de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu! 326 milyon yıl öncesine ait

326 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Dev kırkayak 326 milyon yıl önce yaşadığında İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılara göre fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı.

Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.

Davies, "Kırkayaklar ölünce vücutları parçalanmaya başlıyor o yüzden bu tür kırkayak fosillerine çok nadir rastlıyoruz. Daha fosilleşmiş bir kafatası bulamadık, o yüzden bu tür kırkayaklar konusunda henüz bilmediklerimiz var. Bulduğumuz fosil büyük ihtimalle hayvanın büyürken attığı dış iskeleti" diye anlattı.