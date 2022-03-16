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İngiltere'de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu! 326 milyon yıl öncesine ait

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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İngiltere’de dünyanın en büyük kırkayak fosili bulundu! 326 milyon yıl öncesine ait

Bilim insanları İngitere'nin kuzeydoğu kesimindeki Northumberand bölgesinde dünyanın en büyük kırkayak fosili ortaya çıktı. Dev kırkayak cinsinin hemen hemen 2,5 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığında olduğu değerlendiriliyor. Uzman isim konuya ilişkin açıklamasında "Bu fosilin keşfedilmesi tamamen şans eseri oldu" ifadelerini kullandı.

Fosilin olduğu kaya parçası ilk 2018'de, büyük bir kayanın deniz kenarına düşmesiyle keşfedildi.

Fosil, gelecek sene itibariyle Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek.

75 santimetre uzunluğundaki fosili inceleyen Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Neil Davies, "Bu fosilin keşfedilmesi tamamen şans eseri oldu" şeklinde konuştu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN GÖRDÜ

Davies, "Kaya parçası düştüğünde ortadan yarıya ayrılmıştı ve böylece fosil ortaya çıkmıştı. Doktora öğrencilerimizden bir tanesi yürüyüş yaparken gördü" diye konuştu.

326 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Dev kırkayak 326 milyon yıl önce yaşadığında İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılara göre fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı.

Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.

Davies, "Kırkayaklar ölünce vücutları parçalanmaya başlıyor o yüzden bu tür kırkayak fosillerine çok nadir rastlıyoruz. Daha fosilleşmiş bir kafatası bulamadık, o yüzden bu tür kırkayaklar konusunda henüz bilmediklerimiz var. Bulduğumuz fosil büyük ihtimalle hayvanın büyürken attığı dış iskeleti" diye anlattı.

EN AZ 32 AYAKLI

Araştırmacılar bu kırkayak türünün en az 32 ayaklı olduğunu, belki de 64 ayaklı olabileceğini düşünüyor.

Northumberland'daki keşif dünyada gerçekleşen üçüncü Arthropleura fosil keşfi ve araştırmacılar Almanya'da bulunan diğer iki fosilden çok daha büyük ve eski olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, Arthropleura'nın bu kadar büyümesi için ufak hayvanlarla beraber tohum ve fındık ve fıstıktan oluşan, çok yüksek besinli bir diyeti olduğunu düşünüyor.

Jeoloji Derneği Dergisi'nde keşfi inceleyen bir akademik makale yayımlandı.

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