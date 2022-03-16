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Rus donanma unsurları Japonya'nın kuzeyinden geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Rus donanma unsurları Japonya’nın kuzeyinden geçti

Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde 6 Rus donanma gemisinin Sakhalin Adaları arasından geçtiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları bölgesinde karadan havaya füze sistemlerinin dahil olduğu askeri tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

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