16 Mart 2022, Çarşamba
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Kuzey Kore'den 3 ayda 10. füze denemesi! Başarısızlıkla sonuçlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Kuzey Kore’den 3 ayda 10. füze denemesi! Başarısızlıkla sonuçlandı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yeni bir füze ateşlediğini duyurdu. Bu yılki 10. füze denemesi olarak kayıtlara geçen fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

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