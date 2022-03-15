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FOX News muhabiri Ukrayna'da yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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FOX News muhabiri Ukrayna’da yaralandı

Son dakika haberleri... ABD televizyon kanalı FOX News muhabirinin, Ukrayna'daki çatışma alanında haber peşinde koşarken yaralandığı bildirildi.

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